Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi veremeye hazırlanan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Şubat ayının sonuna kadar SGK'ya başvuruda bulunmayan emekli adayları yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyen kişilerin en geç 28 Şubat 2025'e kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Maaş bağlanma süreci sebebiyle bu yılki bayram ikramiyesinden yaralanmak için emekli adaylarının SGK'ya başvurmaları ve emeklilik sürecini başlatmaları şartı bulunuyor. Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika
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