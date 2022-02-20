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Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar - Son Dakika

Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar

20.02.2022 12:13

Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı.

Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar

EDİRNE - Bulgaristan Hükümetinin ülkeye dönüşlerde uyguladığı PCR test zorunluluğunu kaldırılmasının ardından akın akın tur otobüsleriyle ve araçlarıyla Edirne'ye gelen Bulgar turistler, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşıladı.

Türkiye'den Bulgaristan'a dönüşlerde uygulanana PCR test zorunluluğunun kaldırılması kent esnafına can suyu oldu. Özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Edirne'ye akın eden Bulgar turistlerin bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgar turistler aldıklarını taşımakta zorlandı.

Gıdadan giyime, ev eşyasından, temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye'den karşılayan Bulgar turistler, artık ekmek ve suyunu da Edirne'den almaya başladı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmadığı görülürken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.

Yusuf Mümin, her şeyimizi Edirne'den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.

Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık yağımızı her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu deterjanımızı alıp gidiyoruz" dedi.

Yılmaz Haluk, "Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe geliyoruz. Yemeni, ayakkabı, çanta, yiyecek düzeni, domates, pırasa marul gibi sebzeler de alıyoruz" dedi.

Pazar esnafı Alona Sozonova, "2 hafta kadar işlerimiz çok durgun geçti çünkü Bulgar gelmeyince çok fazla satış yapamadık. Bulgaristan'da PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından işlerimiz hareketlenmeye başladı" dedi.

Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cuma'dan Pazar'a kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Günde yaklaşık otobüs bizim buraya geliyor ve yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize can suyu oluyor" dedi.

Edirne'ye akın eden çok sayıda Bulgar turistler, kısa sürede buldukları her şeyi alabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştiren Bulgar vatandaşlar, kent esnafında yemek yedikten sonra Edirne'den ayrıldılar.

Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar
Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar

YORUMLAR
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Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar Bulgaristan'da 'Uluslararası Ana Dili Günü' kutlandı Bulgaristan'da "Uluslararası Ana Dili Günü" kutlandı Edirne'de 'Sosyete Pazarına' Bulgar ve Yunan akını Edirne'de "Sosyete Pazarına" Bulgar ve Yunan akını

Bulgaristan, alışveriş, Bulgar, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bulgar vatandaşlar akın etti, çarşıda adım atacak yer kalmadı... Ekmeği bile Edirne'den aldılar - Son Dakika
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