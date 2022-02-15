Burdur'da KDV denetimi

Burdur Ticaret İl Müdürlüğü temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından KDV denetimleri yaptı. 129 işyerinde 631 ürünün denetimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde Katma Değer Vergisini (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği yönündeki açıklamasının ardından mevzuat düzenlemesi de 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından aralıksız devam eden haksız fiyat ve fiyat etiketi denetimlerinin yanı sıra KDV denetimleri yapılmaya başlandı. 11-12-13 Şubat 2022 tarihinde geçerli olan fiyatlar esas alınarak KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girdiği 14 Şubat 2022 tarihi ve sonrası için geçerli fiyatların karşılaştırılması suretiyle denetimler yapılmaya başlandı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerel marketler, temel gıda satışı yapan işyerleri ve zincir marketlerden oluşan 29 işyeri ve 165 ürün denetimi, Salı Pazarında bulunan 84 satıcı ve 358 ürün denetimi, 16 firmada 108 adet temel gıda denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal düzenlemeler ve güncellemeler titizlikle takip edilerek, İlimizde herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için denetim çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - BURDUR