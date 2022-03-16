Burdur tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar? - Son Dakika
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Burdur tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar?

16.03.2022 19:03
Burdur tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar?

Markasına, satıldığı ile ve boyutlarına göre tüp fiyatları değişmektedir. Bu nedenle Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatları değişkenlik göstermektedir. Evinde ya da iş yerinde tüp kullanan vatandaşlar 2022 tüp fiyatlarını merak etmekte. Bunun için internete araştırma yapmaktalar.

Fosil yakıtlarına artan talep, döviz kurlarının artması ve ülkeler arası savaşlar nedeniyle fosil temelli yakıtlarda fiyatlar artmaktadır. Bunlardan biri de tüp fiyatları olmuştur. Zamlar ve fiyat değişimleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaktadır. Biz de bu haberimizde sizler için 2022 tüp fiyatlarını, Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz fiyatlarını araştırarak bir araya getirdik. İşte detaylar.

AYGAZ BURDUR TÜP FİYATLARI

Aygaz Gri Ev Tüpü (12kg) : 301.00 TL

Aygaz Gri Küçük Tüp (2kg) : 59.50 TL

Aygaz Forklift Tüp (24kg) : 607.00 TL

Aygaz Mini (Depozito Bedeli) (2kg) : 80.00 TL

MİLANGAZ BURDUR TÜP FİYATLARI

12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı : 286.00 TL

2 kg Piknik Tüp : 55.50 TL

24 kg Ticari Tüp : 579.00 TL

45 kg Sanayi Tüpü Miks : 1090.00 TL

İPRAGAZ BURDUR TÜP FİYATLARI

Küçük Tüp (2kg) : 57.00 TL

Ev Tüpü (12kg) : 293.50 TL

24 kg Ticari Tüp : 589.50 TL

45 kg Sanayi Tüpü : 1097.00 TL

BURDUR AYGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BURDUR MİLANGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BURDUR İPRAGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUMLAR
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Doğalgaz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar? - Son Dakika
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