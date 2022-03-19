Burger King, Rusya'daki restoranlarını "kapatamıyor" - Son Dakika
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Burger King, Rusya'daki restoranlarını "kapatamıyor"

19.03.2022 19:25
Burger King, Rusya'daki restoranlarını "kapatamıyor"

ABD merkezli fast-food lokantalar zinciri Burger King, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmak istediğini ancak Rus ortaklarının reddetmesi nedeniyle restoranlarını kapatamadığını bildirdi.

ABD merkezli fast-food lokantalar zinciri Burger King, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmak istediğini ancak Rus ortaklarının reddetmesi nedeniyle restoranlarını kapatamadığını bildirdi.

Burger King markasını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International'dan (RBI) yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rus pazarında üç farklı ortakla 800 restoran işlettiği belirtildi.

RBI'ın, söz konusu ortaklarla iş birliğini sonlandırmak istediğine işaret edilen açıklamada, "İşletmedeki payımızı elden çıkarmak için süreci başlattık. Bunu hemen yapmak istesek de anlaşmalarımız nedeniyle bu biraz zaman alacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'daki Burger King restoranlarının kapatılması için de ilgili ortaklarla temasa geçildiği ancak bunun reddedildiği belirtildi.

Bir başka restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Burger King, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Burger King, Rusya'daki restoranlarını 'kapatamıyor' - Son Dakika


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