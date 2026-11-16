Burhaniye'de bol yağışla çoğalan melki mantarı kilosu 150-200 liradan satılıyor - Son Dakika
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Burhaniye'de bol yağışla çoğalan melki mantarı kilosu 150-200 liradan satılıyor

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Burhaniye\'de bol yağışla çoğalan melki mantarı kilosu 150-200 liradan satılıyor
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Burhaniye'de Ekim ayından bu yana aralıklı yağan yağmurlar ve ılık seyreden hava, Madra ile Kazdağları'nda melki mantarının bolca çıkmasını sağladı. Kilosu 150-200 liraya alıcı bulan melki, kırsalda yaşayanlara gelir kapısı olurken ilçe merkezindekiler de mantarı bolca tüketti.

Burhaniye ilçesinde, Ekim ayından beri kısa aralıklarla düşen yağışlar, dağlarda bol miktarda mantar çıkmasına neden oldu. Son zamanlarda havalarında ılık gitmesi üzerine Madra ve Kazdağlarında çıkan melki mantarı çok sayıda vatandaşa da geçim kaynağı oldu.

Burhaniye'de iki aydır düşen bol yağışların ardından havalarında iyi gitmesi dağlarda bol miktarda mantar çıkmasına neden oldu. Madra ve Kazdağlarından toplanan melki mantarı kırsal kesimde oturan vatandaşlara geçim kaynağı oldu. Vatandaşlar, dağlardan topladıkları melki mantarının kilosunu 150 ile 200 lira arasında satarken, ilçe merkezinde oturanlarda mantara doydu. Kazdağlarından getirdiği melkiyi ilçenin çeşitli yerlerinde satan Ali Metin,"Bu sene yağışlar erken başladı. Havalarında ılık gitmesi üzerine Madra ve Kazdağları eteklerinde bol miktarda melki mantarı çıktı. Bu günlerde yüzlerce vatandaş dağlardan melki toplayıp satıyor. Köylere alıcılar geliyor. Ben de bazen kendim topluyorum. Bazen de köylülerden satın alıyorum. Bunları ilçe merkezinde satıyorum. Melki bu günlerde yüzlerce insana geçim kaynağı oldu. Melki, bu yörede bilinen zehirsiz bir mantar türü olduğu için insanlar çok ilgi gösteriyor. Kokoreççilik yapıyordum. Bu günlerde melki bize geçim kaynağı oldu" dedi. Yetkililer ise doğadan toplanan mantarlara karşı vatandaşların çok daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğini ifade ediyorlar.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burhaniye'de bol yağışla çoğalan melki mantarı kilosu 150-200 liradan satılıyor - Son Dakika
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