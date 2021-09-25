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Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi - Son Dakika

Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi

25.09.2021 12:32
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi, System.String[]

Bursa'da, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) öncülüğünde Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi.

Bursa'da, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) öncülüğünde Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) hizmet binasında düzenlenen programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Balkan Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Balkan coğrafyasıyla olan ekonomik ilişkilerin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özen, Türkiye'nin, Balkan ülkelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle siyasi anlamda iyi durumda olduğunu anlattı.

Özen, Balkan ülkeleriyle olan iyi ilişkileri ekonomik anlamda da taçlandırmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu potansiyele sahibiz. Balkan coğrafyasıyla 2020 itibarıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatımız, 8 milyar dolarlık da ithalatımız var. Sıralamaya baktığımızda Romanya birinci, Bulgaristan ikinci ve Yunanistan üçüncü sırada yer alıyor. Bu tarz toplantılarla bu potansiyelimizi hayata geçireceğiz. Misafirlerimizi Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında dostane ilişkilerin olduğunu dile getirerek, "Balkan ülkeleriyle olan münasebetimiz son yıllarda gelişmekle beraber bunların temelleri neredeyse 500 yıl öncesine dayanıyor. Bugün yapacağımız çalışmalarla Balkan ülkelerindeki fırsatlar bizlere sunulacaktır. İş insanlarımız da hem karşılıklı ticaret hem de orada yatırım yaparak ülkemize ve Balkan ülkelerine faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, "Komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri geliyor. Toplantımız bu anlamda çok önemlidir. Programın herkes için faydalı olmasını diliyorum." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ise söz konusu forumun Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında sosyal ve kültürel bağların canlanması ve ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla önemli bir misyona sahip olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oturumlarda, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Moldova'nın temsilcileri ülkeleriyle yapılabilecek ekonomik işbirliklerine ilişkin sunum yaptı.

Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi

Türkiye, Ankara, Rumeli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi - Son Dakika
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