Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

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Bursa'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeler 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 6,5 TL olarak belirlendi. Yapılan zam, Burulaş'ın 1 Ağustos 2024'te yaptığı fiyat güncellemesinin ardından ikinci zam olarak kayıtlara geçti.

01.02.2025 19:43  Güncelleme: 19:57
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Bursa'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam uygulanırken, yeni tarifeler 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Zamlı tarifeye göre tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 6,5 TL olarak belirlendi. Bu, Burulaş'ın 1 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği fiyat güncellemesinin ardından yapılan ikinci zam oldu.

BURULAŞ'TAN AÇIKLAMA

Burulaş yetkilileri, zamma ilişkin yaptıkları açıklamada "Son altı ayda, toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi artışlar yaşandı. Ülke genelindeki ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın bütçesini korumaya yönelik dengeli bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"UYGUN SEVİYEDE TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Açıklamada ayrıca "2024 yılı enflasyon oranları TÜİK'e göre yüzde 44,38, ENAG'a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamı bilet fiyatlarına yansıtılmadan, mümkün olan en düşük seviyede düzenleme yapılmıştır. Özellikle öğrenciler ve sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla, Bursa'daki toplu ulaşım ücretlerini ülke genelindeki fiyatlara kıyasla daha uygun seviyede tutmaya özen gösteriyoruz" denildi.

Bursa\'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

Ekonomi, Yaşam, Bursa, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Akın:
    akp zamları % 50 nin üzerlerinde chp zamları % 30 ve altında iyi bari iyiki akp belediyeleri alamadı 28 82 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    devlet herşeye yüzde yüz zam yaparsa belediye de mecbur zam yapar. aktroller kafanız hiç mi calismiyor. 32 54 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Tayyip CHP li belediyelerden daha insaflı zam konusunda 49 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    geçmiş olsun Girdi 49 16 Yanıtla
  • Aziz Can:
    en azından adeletce zamm ekremmmmm gibi koymadı 12 27 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Bir şey olmaz rahat olmakta fayda var 20 8 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    İyiki asgari ücrete yüzde otuz zam geldi Daha insanlar zamlı maaşını almadan fazlasıyla geri aldılar 13 1 Yanıtla
  • 6490203:
    Bursa belediyesi bekiştaşa bir futbolcu alsın zam parasıyla 7 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    aylık enflasyon en az yüzde 5 çıkması lazım tüik e göre. enag yüzde 10 Tüik yüzde 5. fabrikalar kapanacak gibi görünüyor 2 4 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Yok öyle yağma. Kılıçlar çekildi bir kere Şihape, adana kebap faturalarını size keser artık :)) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam - Son Dakika
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