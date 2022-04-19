Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı

19.04.2022 12:16
Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Bursa'da Turizmin Geleceği' konulu panelde, turizmin geleceği liseli gençlere anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Bursa'da Turizmin Geleceği' konulu panelde, turizmin geleceği liseli gençlere anlatıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Bursa'da Turizmin Geleceği' konulu panel gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce düzenlenen programa, Bursa'da turizm alanında eğitim veren Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Panelin moderatörlüğünü Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer yaptı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, GÜMTOB Başkanı Ersin Yazıcı, Bursa Rehberler Odası Başkanı Denizhan Sezgin ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatan Taşkın, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, dünyanın en büyük organizasyonunun turizm olduğunu söyledi. Dünya barışı adına turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin altını çizen Özer, "Turizmi sadece otel konaklaması ve seyahat planlaması olarak görmemeli. Arka planında, siyasi ve ekonomik büyük organizasyon var. Bunun da ötesinde, turizmin, insanları ve toplumları birleştirecek önemli bir yönü bulunuyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk ise Bursa'nın dünya çapında tanıtılması adına çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Şehrin turistik değerlerini genel anlamda vitrine çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Baştürk, "GoBursa mobil aplikasyonumuz var. Buraya Bursa özelinde yapılan tüm çalışmalar yükleniyor ve veriler 3 farklı dilde kullanılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, Bursa'nın tanıtılması ve pazarlanması adına tüm kurumların paydaşı haline gelirken; kendi planlamalarıyla da Bursa turizmine destek veriyor" diye konuştu.

Panelin ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stantta öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - BURSA

Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı
Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı
Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da turizmin geleceği gençlere anlatıldı - Son Dakika


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