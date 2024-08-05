Bursa'da Üretici Biberlerini Çöpe Döktü: Tarlada 3 lira olan dolma biber ziyan oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Üretici Biberlerini Çöpe Döktü: Tarlada 3 lira olan dolma biber ziyan oldu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçi olan bir vatandaş, dolma biberlerini satamadığı için çöpe attı. Kamyonuyla döktüğü dolma biberlerin pazardaki fiyatı 50 liradan başlıyorken tarlada 3 liradan alıcı buluyor. Kışa hazırlığın devam ettiği bu dönemde dolma biberinin alıcı bulamaması ekonomik buhranı gözler önüne serdi.

05.08.2024 10:48  Güncelleme: 11:28
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber üreticisi olan bir vatandaş, ürünlerini çöpe döktü. Satış olmadığı için, çürümeye başlayan tonlarca ürününü kamyonuna doldurup çöpe attı.

Tezgahta 50 liradan başlayan dolma biberin kilosu tarlada 3 lira olmasına rağmen alıcı bulamaması çiftçinin belini büktü.

Biber üreticisi çiftçi, tonlarca dolma biberini çöpe dökerken o anları videoya kaydetti. Kışa yiyecek hazırlıklarının başladığı bu dönemde dolma biberinin satılmaması ise dikkat çekti.

Daha öncesinde de Adana'da bir vatandaş, marketlerde 100 liraya yaklaşan limona alıcı bulamadığı için tarlasının kenarına dökmüş ve isyan etmişti.

Limon üreticisi, limonlarını döktüğü anın videosunu sosyal medyada paylaşarak, "Bu limonun bu hale düşmesi neden gündem olmuyor. Yazık değil mi bu nimete? Yazık arkadaşlar. Ülkemizde şu limona muhtaç olanlar vardır ama burada Adana'da ise limon para etmiyor" demişti.

Bursa\'da Üretici Biberlerini Çöpe Döktü: Tarlada 3 lira olan dolma biber ziyan oldu

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Üretici Biberlerini Çöpe Döktü: Tarlada 3 lira olan dolma biber ziyan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ömer özbay: yazık dokecegine ver vatandasa 10 tl den kilosunu kapıs kapıs giderdi yazıl milli servet 8 5 Yanıtla
  • Bayram Sarıhan: HİC BİTMİSCEKSİNİZ DEMİ ELHAMDÜLİLLAH İYİKİ AHİRET VAR HESAP GÜNÜ CETİN OLACAK 4 1 Yanıtla
  • Ergün Etli: uretıcı haklı ama. Allah yakında, rızkımı kesecek 2 0 Yanıtla
  • Gülcan ASLAN: Toptan satma perakende ucuza sattir. 3-5 pazaryerinde dökte çöp olmasin birakin bu showlari artik. 0 1 Yanıtla
  • kamil erol: üretim planlama olmazsa sonuç bu 0 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: hal yasasının derhal gözden geçirilmesi lazım çiftciye destek olunmalı tarlada ürün kodlamaya başlanmalı o tarla ve çiftciye ürün sertifikası verilmesi gerek yoksa denetim vs olmaz bahane hazır ulaşım dorunu girdi maliyetleri deniyor tarım köy işleri bakanlığı bölgesel tarıma acil geçiş yapmalı aradaki nakliyat ortadan haldırılmalı örnek antalya da olan ürün samsuna gelmemeli en yakın bölge yetiştiriciden almalı 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bursa'da Üretici Biberlerini Çöpe Döktü: Tarlada 3 lira olan dolma biber ziyan oldu - Son Dakika
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