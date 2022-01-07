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Bursalı 3 kuşak taşıt koltuğu üreticisi firmadan 52 ülkeye ihracat - Son Dakika

Bursalı 3 kuşak taşıt koltuğu üreticisi firmadan 52 ülkeye ihracat

07.01.2022 11:10
Bursalı 3 kuşak taşıt koltuğu üreticisi firmadan 52 ülkeye ihracat

Bursa'da yarım asırdan fazla süredir fonksiyonel taşıt koltuğu üreten firma, 52 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa'da yarım asırdan fazla süredir fonksiyonel taşıt koltuğu üreten firma, 52 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türk Hava Kurumunun uçuş okulu Türkkuşu'nda 1950'li yıllarda pilotluk yapan Şükrü Özkılıç, 1963'te Bursa'da karoser üretmeye başladı.

Türkiye'de araç koltuğu üretiminde boşluk olduğunu fark eden Özkılıç, 1967'de aile şirketini kurdu.

O dönem ürettiği koltukları önde gelen taşıt üreticilerine tedarik eden firma, işlerini giderek büyüttü.

Özkılıç'ın 1987'de vefatının ardından çocuklarına devrolan şirket, şimdi 3. kuşak olarak torunları tarafından yönetiliyor.

Firma, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, traktör, forklift, iş makinesi, gemi ve tren koltukları üreterek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç ediyor.

Otomobil ve uçak dışında her taşıtın koltuğunu üretiyorlar

Pilot Taşıt Koltukları AŞ Genel Müdürü Merve Özkılıç Usal, AA muhabirine, dedesinin kurduğu şirketi büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fonksiyonel taşıt koltuğu üretiminde önde gelen firmalar arasında yer aldıklarını dile getiren Usal, şöyle konuştu:

"Yıllar önce bu işe ilk başladığımızda günde 3 koltuk üretiliyormuş. Şimdi ise biz yılda 200-240 bin koltuk üretiyoruz. 400 çalışanımızla 16 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Ayrıca kalıp, plastik enjeksiyon ve elektrikli araç fabrikalarımız da var. Tüm ticari araçlar için üretim yapıyoruz. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, traktör, forklift, iş makinesi, gemi ve tren sektörleri için koltuklar üretiyoruz. Otomobil ve uçak dışında aklınıza gelebilecek tüm taşıtların koltuklarını imal ediyoruz. Üretimimizin yüzde 60'ını ihrac ediyoruz. Genelde tüm büyük uluslararası orijinal ürün üreticileriyle (OEM) çalışıyoruz. 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."

ABD pazarını büyütme hedefi

Usal, markalarını global pazarlarda daha aranır hale getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Cirolarını artırmalarının yanında markalarını daha bilinir hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Usal, "Yoğunluklu pazarımız Avrupa. Hedeflerimiz arasında ABD pazarını daha da büyütmek var." dedi.

Usal, müşteri odaklı üretim yaptıklarını, esnek çalışma yapısına sahip olduklarını belirtti.

Fabrikaya sac olarak giren malzemenin koltuğa dönüşerek çıktığı entegre tesislerinin bulunduğunu bildiren Usal, şöyle devam etti:

"Müşteri isteklerine çok hızlı cevap verebiliyoruz. Kendi kalıp fabrikamızın olması da bizim için büyük avantaj. Türkiye'de bu alanda fonksiyonel, süspansiyonlu koltuk dediğimiz alanda çok fazla üretici yok. Biz bu alanda öncü firmayız. Firmamız, dünyadaki ilk 5 koltuk üreticisi arasında. İlerleyen yıllardaki hedefimiz ilk 3 firma arasında yer almak. Otomotiv sanayisinde kadınların etkinliği giderek artıyor. Artık eskisinden daha çok kadın istihdam ediliyor. Biz firma olarak kadın istihdamına önem veriyoruz. İşe alımlarımızda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı 3 kuşak taşıt koltuğu üreticisi firmadan 52 ülkeye ihracat - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursalı 3 kuşak taşıt koltuğu üreticisi firmadan 52 ülkeye ihracat - Son Dakika
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