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Bursalı yazılım firması "scooter paylaşım platformu" ağını genişletiyor - Son Dakika

Bursalı yazılım firması "scooter paylaşım platformu" ağını genişletiyor

04.01.2022 12:08
Bursalı yazılım firması "scooter paylaşım platformu" ağını genişletiyor

Akıllı şehirler için ürün ve çözümler üreten Bursalı yazılım firması, geliştirdiği scooter (tek kişilik ulaşım aracı) paylaşım platformuyla Antalya'da da hizmet vermeye başladı.

Akıllı şehirler için ürün ve çözümler üreten Bursalı yazılım firması, geliştirdiği scooter (tek kişilik ulaşım aracı) paylaşım platformuyla Antalya'da da hizmet vermeye başladı.

Bursa'da Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yazılım sektöründe faaliyet gösteren Serim Yazılım Teknolojileri firmasının kurucusu Rasim Serim, yaptığı açıklamada, akıllı şehirlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunlara yönelik çözümler ürettiklerini söyledi.

Biletleme sistemleri, otopark sistemi ve elektrikli scooter paylaşım platformu olmak üzere şu anda üç alanda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Serim, Bursa bölgesinde scooter işletmelerinin faaliyette olduğunu, elektrikli araçlar ve paylaşım sistemlerini bir arada toplayan yazılım çözümüne de sahip olduklarını aktardı.

Kalabalık şehirlerde hava kirliliği, otopark ve trafik sorunlarının arttığına değinen Serim, şöyle devam etti:

"Akıllı şehirlere yönelmemizin sebebi aslında temelde bu sorunları çözmek, şehirlerdeki insanların hayatlarını ve ulaşımlarını kolaylaştırmak. Hey Scooter da şehirlerin kalabalıklaşmaya başladığı, problemlerin arttığı dönemde şehirlerin bu sorunlarını çözmek için geliştirdiğimiz bir alternatif. Biz de bu alana yönelik bir yatırım yaptık. İki yıl önce bununla ilgili yazılım geliştirmeye karar verdik. Kendi imkanlarımız, daha önceki yazılım tecrübemiz ve akıllı şehirlerle ilgili yaptığımız çözümlerle beraber yaklaşık 1,5 yıl önce Bursa'da faaliyete geçtik."

Nisan ayında Türkiye'de scooter işletmecilerine yönelik lisanslama çalışması yapıldığını anlatan Serim, firma olarak elektrikli ve paylaşımlı scooter ile ilgili lisans aldıklarını ve tüm Türkiye'de hizmet verebilir hale geldiklerini bildirdi.

Serim, rezervasyon sistemleri firmalarının uzmanlık alanı olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 20 kişilik ekibimizle, tamamen yerli imkanlar ve yerli mühendislerle bu yazılım teknolojisini geliştirdik. Öncelikle kendimiz Hey Scooter'ı Bursa'da tecrübe ettik. Sonra da bu tecrübeyi Türkiye çapında franchising vermek suretiyle yaygınlaştırma çalışmalarımız başladı. Şu anda uzak ve yakın illerde bununla ilgili hem talepler var hem de franchising verdiğimiz yerler var. İnşallah yakın zamanda tüm Türkiye'de görüyor olacağız." diye konuştu.

Scooterların gençler arasında çok rağbet gördüğüne işaret eden Serim, kullanımın yüzde 75-80'inin 18-35 yaş grubunda olduğunu belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde scooter paylaşım platformlarının kullanılmaya başladığını kaydeden Serim, "Hemen arkasından Alanya gelecek. Sonrasında Antalya bölgesinde genişleme olacak. Çok ciddi bir talep var. Bu talebi karşılamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Dünyada otomobilde, komponentte, elektronikte olduğu gibi scooter üretimiyle ilgili de ciddi anlamında bir sıkıntı var. Scooter geldiği ve talep de olduğu sürece bu platformu tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Antalya, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı yazılım firması 'scooter paylaşım platformu' ağını genişletiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursalı yazılım firması "scooter paylaşım platformu" ağını genişletiyor - Son Dakika
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