Bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi

Bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayında merkezi yönetim bütçesinin 129,6 milyar TL açık verdiğini açıkladı.

16.09.2024 11:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Ağustos ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi. Temmuzda açık 96,8 milyar TL olmuştu.

GELİR VE GİDERLER

Ağustosta bütçe giderleri 820,3 milyar lira olurken gelirler 690,7 milyar lira oldu. Ağustos ayında faiz dışı denge ise 32,6 milyar TL açık verdi. Ocak-ağustos döneminde toplam açık ise 973,6 milyar TL oldu.

8 AYLIK AÇIK 209 MİLYAR TL

8 aylık dönemde bütçe giderleri 6 trilyon 226,6 milyar lira olurken gelirler ise 5 trilyon 253 milyar lira oldu. Faiz dışı açık 8 ayda 209,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa Çakır:
    Hani her ay çıkıp, ülke ekonomisi ? de 3,4 büyüyordu.Biz niye bu büyümeden nasibimizi almıyorız.Erken seçim hemen şimdi hemen yeter artık, ülkeye verdiğiniz maddi, manevi zarar. 51 15 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Millet kemer sıkıyor, hokümet bol keseden saçıyor. 52 7 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İşte uçmak dediğin böyle olur. 41 6 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Biizm geleceğimiz falan kalmadı onu zaten geçtik. Artık evlatlarımızın da geleceği gitti. Önceden rabbim öteki dünya da hesabını sor diyordum şimdi öteki dünyaya bırakma diye dua ediyorum. Bunları hala savunanlara da ne benim nede çoluk çocuğumun hakkı helal değildir. 40 7 Yanıtla
  • Ateş:
    Vermeyenlerden vergileri toplayın,bol bol harcamaları kısın,itibardan tasarrufu da artık yapın.Vatandaşında sırtına binmeyin. 38 3 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bitirdiniz koca ülkeyi 23 4 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Kışın bu açık 3-5 katına çıkacak sonumuz pek iyi değil 21 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Dış Güçler yaptı .. 21 4 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Akapa bu işi bilmiyor gitme vakti ilk seçimde 6 0 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Hani ekonomi iyileşiyordu.Beyler milleti kandırmayın. 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi - Son Dakika
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