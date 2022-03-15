Bütçe Şubat'ta fazla verdi - Son Dakika
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Bütçe Şubat'ta fazla verdi

15.03.2022 11:24
Bütçe Şubat'ta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69,7 milyar TL fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69,7 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, bütçe, Ocak ayının ardından Şubat ayında da fazla verdi. Şubat ayında bütçe fazlası 69,7 milyar TL oldu. Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL oldu. Şubat'ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bakanlık verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bütçe Şubat'ta fazla verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bütçe Şubat'ta fazla verdi - Son Dakika
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