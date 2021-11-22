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BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak - Son Dakika

BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak

22.11.2021 14:56
BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM ortaklığı ile IPA programı kapsamında teknik tekstil ve kompozit alanlarındaki AR-GE çalışmalarının ticarileştirmesi ve yeni ürün geliştirmede önemli bir rol üstleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM ortaklığı ile IPA programı kapsamında teknik tekstil ve kompozit alanlarındaki AR-GE çalışmalarının ticarileştirmesi ve yeni ürün geliştirmede önemli bir rol üstleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı tarafından düzenlenen 'Etkisi ve Ötesi Deneyim Paylaşımı ve Network Oluşturma Programı'na BTSO adına BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve European Union Delegation to Turkey, Mali İşbirliği Başkanı, Elçi Müsteşar André Lys'in de katılımlarıyla düzenlenen programda Prof. Dr. Karahan, 'Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip İmalat ve Uygulama Merkezi' projesinin stratejik sektörlere yönelik sağlayacağı destekler hakkında görüş ve tecrübelerini paylaştı. Prof. Dr. Mehmet Karahan BTSO adına plaketi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Elçi Müsteşar André Lys'in elinden aldı.

BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, 'Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip İmalat ve Uygulama Merkezi'nin BTSO tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM ortaklığı ile IPA programı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Projenin programda iyi uygulama örneği olarak gösterilen 22 proje arasında yer aldığını kaydeden Karahan, merkezin hedeflerinden birisinin Türkiye'nin teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı. Bursa'daki kompozit malzemeler ve teknik tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin prototipleme, tasarım ve modelleme yeteneklerine katkıda bulunmanın merkezin diğer amaçlarından birisi olduğunu kaydeden Karahan, "Hem kompozit, hem de teknik tekstil sektörlerinde geçerli olan en önemli özellik, ürünlerin çeşitli lider sanayi sektörlerinde kullanılabilir olması ve bu sayede adaptasyon, uygulanabilirlik ve büyümenin sağlanmasıdır. Her iki sektörde de sürekli Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçleri, birikmiş bilgi, son teknoloji altyapı ve yüksek vasıflı işgücü gerekmektedir." dedi.

"Çok yönlü bir AR-GE üssü"

Projede ortak ve yararlanıcı kuruluş olarak yer alan BUTEKOM'un mevcut altyapısı ile projede tamamlayıcı bir özelliğe sahip olduğunu kaydeden Karahan, şöyle devam etti:

"BUTEKOM Teknik ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM) ile Türk Tekstil sanayisine yön verecek son yılların en kapsamlı altyapılarından birisine sahip. TTTMM, BTSO öncülüğünde BUTEKOM'un kuruluş amaçlarına paralel olarak, Teknik Tekstiller öncelikli alan olmak üzere hem bölgede hem de ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yönlendirmek amacıyla Ar-Ge altyapısına sahiptir. BUTEKOM binasında yer alan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi de (İKMAMM), kompozit malzeme alanında yapılan araştırmalara oldukça zengin bir altyapı sunuyor".

KOBİ'lerin dönüşümünde öncü olacak

Karahan, 'Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip İmalat ve Uygulama Merkezi'nde multidisipliner araştırma, eğitim ve üretim olanaklarının bulunduğu öncü bir ekosistem oluşturulduğunu ifade etti. Uygulama merkezinin, İKMAMM ve TTTMM'nin tamamlayıcı bir yapıya sahip olacağını belirten Karahan, "Merkezlerin aynı binada yer alması ve aynı kurum tarafından yönetilmesi, finansal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımının yanı sıra personelin de verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Proje kapsamında ilgili sektörlerden KOBİ ölçeğinde 35 firmanın dönüşümü hedefleniyor. Bu firmaların daha yüksek katma değerli ürün üretimine evrilmeleri konusunda BUTEKOM altyapısından faydalandırılacak olup, bu kapsamda gerekli eğitim, danışmanlık ve mentorlük hizmetleri sağlanacaktır. 6,1 milyon avroyu aşan projeyle düşük maliyetli, yüksek performanslı yapısal kompozitler ve teknik tekstillerin üretimi için gerekli ortak üretim altyapısının oluşturulması hedefleniyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak
BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak
BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak
BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BUTEKOM'un Prototip İmâlat ve Uygulama Merkezi, KOBİ'lerin dönüşümünü hızlandıracak - Son Dakika
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