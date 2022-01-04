Büyük Beymen Club indirimi başladı

Beymen Club'ın 2021 Sonbahar ve Kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim avantajı sunan Büyük Beymen Club indirimi, 4 Ocak salı günü (Bugün) başladı.

Beymen açıklamasına göre, Beymen Club 2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu'ndaki hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında geçerli olan indirim, tüm Beymen Club mağazalarında ve www.beymenclub.com adresinde müşterileri bekliyor. Beymen Club'ın zamansız, doğaya saygılı ve gücünü tavrından alan genç, özgür ve dinamik tasarımlarına, yüzde 50'ye varan indirim avantajıyla sahip olmak için Beymen Club'lar ve www.beymenclub.com adresi ziyaret edilebiliyor.