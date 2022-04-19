Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika
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Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

19.04.2022 11:39
Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2021 yılı Faaliyet Raporu" onaylandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2021 yılı Faaliyet Raporu" onaylandı. 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Şehrimiz bugün Türkiye'de örnek gösterilen şehirler arasındadır. Nereden bakarsanız bakın şehrimizle gurur duyabilirsiniz. Çok şükür, birlikte başardık, hep beraber başardık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Olağan Toplantısı'nın son oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Zolan, şehrin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da hizmetler en üst seviyede en güzel şekilde yapılmaya devam edildi. Milletin emanetine sahip çıkma hassasiyetiyle yolumuza devam ettik. Burada şehrimizle ilgili birçok önemli kararların altına imza attık. Şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız çok zor günlerden geçti. Salgınla birlikte birçok dostumuzu, hemşehrimizi kaybettik. Tüm kurumlarla işbirliği içerisinde şehrimizde Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yaptık" dedi.

" Şehrimiz bugün Türkiye'de örnek gösterilen şehirler arasındadır "

2021 yılında tüm dünyada ve Türkiye'de zorlu pandemi şartlarının yaşanmış olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesinin performansının gayet olumlu ve güzel geçtiğini belirten Başkan Zolan, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yaptık, gecemizi gündüzümüze kattık. 2022 yılının daha güzel geçmesini temenni ediyoruz. Her yıl bir önceki yılı geçmemiz gerekiyor. İnşallah böyle devam ederek şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şehrimiz bugün Türkiye'de örnek gösterilen şehirler arasındadır. Ulaşım, spor, yeşil alan, altyapıda nereden bakarsanız bakın şehrimizle gurur duyabilirsiniz. Çok şükür ne diyoruz; 'Birlikte başardık, hep beraber başardık' İnşallah aynı şekilde birlikte el ele vererek Allah'ım çalışmayı nasip etsin. Çok değerli meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma yapmış olduğu katkı ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 2021 yılı faaliyet raporu sunumunun ardından meclis üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - DENİZLİ

Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi
Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi
Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

YORUMLAR
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Oruçlarını, Türkiye'de sadece 3 tane bulunan Ramazan borusunun sesiyle açıyorlar Oruçlarını, Türkiye'de sadece 3 tane bulunan Ramazan borusunun sesiyle açıyorlar Denizli'de kurulan gönül sofrasına bu defa şiirler dokundu Denizli'de kurulan gönül sofrasına bu defa şiirler dokundu

Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika


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