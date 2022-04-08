Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor

08.04.2022 11:32
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostları için mama üretimine başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostları için mama üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde sıfır atık belgesi bulunan mezbaha tesisinde sokak hayvanları için mama üretim ünitesi kurdu.

12 saatte 200 kilogram mama üretiliyor

Mezbaha atıklarından, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerin yemeklerinden arta kalan gıdalar ekipler tarafından tesiste toplanıyor. Kompost teknolojisi kullanılarak atık gıdalar mamaya dönüştürülüyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saat gibi süre zarfında 200 kilogram mama ham maddesi üretiyor.

Günde 300 kilogram mama tüketiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvan bakım evinde ve sokak hayvanları için günde 300 kilogram mama tüketimi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi mama üretim ünitesini 252 bin 520 TL'ye mal oldu. Bir kilogram mamanın maliyeti 20 TL iken, mama üretim ünitesinde 1 kilogram mama üretimi 1. 98 TL'ye mal oluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi mama üretim ünitesi sayesinde yılda 2 milyon 188 Bin TL mama bedelinden kurtulmuş oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Sokak hayvanları için kurulan mama üretim ünitesinde incelemelerde bulundu ve tesiste çalışan işçilerle bir araya geldi. - MUĞLA

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor

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Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Türk Lirası, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının mamasını kendisi üretiyor - Son Dakika


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