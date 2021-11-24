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Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL - Son Dakika

Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL

24.11.2021 22:19
Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 500 milyon lira olarak belirlenen 2022 yılı taslak bütçesi Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 500 milyon lira olarak belirlenen 2022 yılı taslak bütçesi Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçede 1 milyar 54 milyon TL yatırıma ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın devamı gerçekleştirildi. 60 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 performans raporu ile 2022 taslak bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Gelir bütçesi 3 milyar 200 milyon TL, borçlanma 300 milyon liradır. Gider bütçemiz içerisinde personel giderlerimiz 950 milyon, yatırım giderlerimiz 1 milyar 54 milyon, cari giderlerimiz 1 milyar 496 milyon TL'dir. 24 Kasım 2021 tarihi itibariyle toplam 242 milyon Euro yurt dışı borcumuz bulunmaktadır. Kur artışından dolayı borcumuz 2 milyar 754 milyon TL'den 4 milyar 590 milyona çıkmış olup belediyemiz ortalama 1 milyar 836 milyon lira borç yüküne girmiştir. Antalya'da borçla ilgili siyaset yapmadan Antalya için yapmamız gereken ne varsa onları da hepinizin desteğiyle yapmaya devam edeceğiz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bütçenin denk bütçe olması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Kırsal bölgelere asfalt bu yıl 5 kat fazla yapacağız. Tarımla ilgili harcama bütçemizi tam 3 katına çıkarmışız.

Ülkemiz yanıyor. Biz tasarrufa gidiyoruz. Kara kış fonumuzu açıkladık. Biz insanlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Bu sorunlu günleri de hep birlikte aşacağız. Hep sağlıklı güzel günlere doğru gideceğiz. 2022 bütçemiz Antalya'mız için hayırlı olsun" dedi.

ASAT Bütçesi kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından ASAT Genel Kurulu da yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı taslak bütçesi 2 milyar 340 milyon TL lira olarak oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL
Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL
Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Büyükşehir'in 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon TL - Son Dakika
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