Büyükşehir ve Soma Belediyesi'nden iş birliği protokolü - Son Dakika
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Büyükşehir ve Soma Belediyesi'nden iş birliği protokolü

20.06.2022 14:15
Büyükşehir ve Soma Belediyesi'nden iş birliği protokolü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Soma ilçesine bağlı Devlethan Mahallesi ile Boncuklu Mahallesi arasında kalan 2 bin 500 metrelik yola kilit parke taşı döşenmesi için Büyükşehir Belediyesi kilit parke taşı desteğinde bulunacak. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları ise Soma Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli ilçesinde bulunan Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda üretilen kilit parke taşlarından Soma'ya destekte bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un imza altına aldığı protokole göre Soma ilçesine bağlı Devlethan Mahallesi ile Boncuklu Mahallesi arasında kalan 2 bin 500 metrelik yola kilit parke taşı döşenmesi için Büyükşehir Belediyesi kilit parke taşı desteğinde bulunacak. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları ise Soma Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Protokolün hayırlı olmasını temenni ettiler

Protokol ile ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ortak çalışmalarımızdan bir tanesi. Soma ilçemiz içerisinde Devlethan ve Boncuklu mahalleleri arasında kalan yola kilit parke taşı döşenecek. Değerli Başkanımızın bizden talepleri oldu. Bu noktada taşı bizden, işçiliği Soma Belediyesi'nden olmak üzere bir çalışma yapılacak. 2 bin 500 metre taşın hayırlısı ile protokolüne imza attık. Bu mahallelerdeki vatandaşlarımızı mutlu etmek en büyük dileklerimizden. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise, "Soma halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Soma Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir ve Soma Belediyesi'nden iş birliği protokolü - Son Dakika

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