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Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt - Son Dakika

Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt

17.02.2022 11:24
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı planlamaları kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Gürle-Emlakdere güzergahında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı planlamaları kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Gürle-Emlakdere güzergahında sıcak asfalt çalışmalarına başladı. İlk olarak 1800 metrelik alternatif yolu asfaltlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmanın devamında Akgedik TOKİ yerleşkesini Menemen bölgesine bağlayan 3 buçuk kilometrelik yolu da sıcak asfaltla buluşturacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Yunusemre ilçesinde sıcak asfalt yapım çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi heyetine Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar da eşlik etti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Emlakdere ile Gürle Mahallelerimizi birbirine bağlayan taş ocaklarının da servis olarak kullandığı ana güzergah ile yine Akgedik Mahallemizdeki TOKİ yerleşkesinin Organize Sanayi Bölgesinin çıkışında bulunan kavşak noktasını bağlayan yaklaşık 1800 metrelik güzergah üzerindeyiz. Bu yol açılmış ham haldeydi. Tonajlı araçların kullandığı bir yoldu. Normalde taşıt trafiğine uygun değildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile şehir içerisindeki sıcak asfalt revizyon çalışmaları kapsamında tonajlı araçların da şehir içindeki mevcut güzergahları kullanıp, üst yapılarında ondülasyona meydan vermemeleri için bu güzergahta iyileştirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Şu anda temel ve alt temel çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonra burada kalın bir asfalt tabakası uygulayarak; yolun mukavemetini arttıracağız. Sonrasında da aynı iş kapsamında TOKİ yerleşkemize hizmet veren yaklaşık 3 buçuk kilometrelik yolu Menemen'e bağlayan karayollarına kadar tekrar yapımını gerçekleştireceğiz. Kısa zamanda burayı bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Başkanımızın talimatları ile sıcak asfalt çalışmalarımız şehir içinde devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MANİSA

Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Menemen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt - Son Dakika Ekonomi


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