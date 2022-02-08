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Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı - Son Dakika

Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı

08.02.2022 11:17
Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 428 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin Trabzon hurması fidanı dağıtımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 428 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin Trabzon hurması fidanı dağıtımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattığı, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibeli 11 bin 250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin adet Trabzon hurması fidanı, üreticilere teslim edilmeye başlandı. Üreticiler, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, fidanlarını alabiliyor.

Proje kapsamında 220 bin fidan dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesince, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin ceviz ile armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Ayrıca, çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirerek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi ile 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlığı desteği verildi.

"Çiftçilere bu destekler devam ederse, bizler de üretmeyi sürdüreceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin hurma fidanı desteğinden yararlanan Erdal Bayram, daha önce de gübre desteği aldığını belirterek, her zaman üreticinin yanında olduğu için Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Desteklerden dolayı memnun olduğunu ifade eden Bayram, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasını çok beğendim. Desteklerin ve hizmetlerin devam etmesini diliyorum. Çiftçilere bu destekler devam ederse, bizler de üretmeyi sürdüreceğiz. Tahir Büyükakın Başkanımız, özellikle pandemi döneminde üreticilerin yanında oldu. Sağ olsun. Destekler sürdükçe üretmeye, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı
Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı
Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı
Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı
Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Büyükşehirin yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı başladı - Son Dakika
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