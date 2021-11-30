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Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika

Büyüme rakamları açıklandı (1)

30.11.2021 10:41
Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20106,98,18,79,78,4
201111,811,511,61011,2
20126,75,03,64,24,8
20138,49,78,978,5
20148,62,83,45,54,9
20153,57,25,77,66,1
20164,95-0,74,43,3
20175,35,311,87,37,5
20187,55,82,5-2,63
2019-2,5-1,6160,9
20204,4-10,46,36,21,8
20217,4227,4

(Sürecek)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika Ekonomi


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