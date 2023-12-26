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Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak - Son Dakika
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Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak

Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bu hafta kavuşacak. Yılın son haftasında ikramiye düzenlemesi yasalaşacak ve hafta bitmeden paralar hesaplara yatacak.

26.12.2023 - 09:58,  Güncelleme: 10:09
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Meclis'te yılın son mesaisinde, çalışan emeklilere 5 bin liralık ödemeyi içeren düzenleme yasalaştırılacak. Siyasi partilerde yılın son grup toplantıları yapılacak.

İKRAMİYELER BU HAFTA HESAPLARDA

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak. Genel Kurul'da, 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin görüşülmesine devam edilecek. Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI DEVAM EDECEK

Teklife göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

YILIN SON GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Meclis'te ayrıca yılın son grup toplantıları yapılacak. Bugün MHP ve CHP grup toplantılarında, çarşamba günü de İyi Parti ve Saadet Partisi gruplarında liderler kürsüde konuşacak.

Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
YORUMLAR (3)
  • salihb: Para dağıtmak yerine iç piyasayı düşürseler insanlar rahat bir nefes alacak. Yanıtla 32 6
  • tolga karabulut: Eskiden emekli oldugun zaman aldıgın tazmınatla ya 1 daire yada araba alırdın şimdi ne alıyorsun ? 60/70 model belki 1 tane araba alım gücü o kadar yükseldi :D Yanıtla 5 0
  • Serkan Basar: nasıl olacak o ?? 2 0

Kur Korumalı Mevduat, Meclis Genel Kurulu, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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