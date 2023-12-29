Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi çarşamba günü Meclis'te kabul edildi. Yasanın Meclis'ten geçmesinin üzerine emeklilere verilecek ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların beklediği müjdeyi dün verdi. 5 bin liralık ikramiyeler bugün hesaplarda olacak.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER DE ALACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı. Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.