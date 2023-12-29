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Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor - Son Dakika
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Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor

Torba yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından çalışan emekliler ikramiyesine kavuşuyor. Kişi başına 5 bin lira verilecek olan ödemeler bugün hesaplarda olacak.

29.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:48
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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi çarşamba günü Meclis'te kabul edildi. Yasanın Meclis'ten geçmesinin üzerine emeklilere verilecek ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların beklediği müjdeyi dün verdi. 5 bin liralık ikramiyeler bugün hesaplarda olacak.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bugün hesaplarda olacak

ÇİFTÇİLER DE ALACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı. Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir seferliğe mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Tepkilerin ardından çalışan emekliler de kapsama alınarak teklif torba kanuna eklenmişti. Yasanın dün Meclis'ten geçmesinin ardından paraların yarın hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor - Son Dakika
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