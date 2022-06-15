Çalışanlar ve emekliler için temmuz ayını işaret eden Erdoğan: Yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacak

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkı ile alım gücü düşen vatandaşlara yönelik birtakım adımlar atılacağını ifade etti.

Temmuz ayı için 'Enflasyon farkı' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl başında ise daha kapsamlı alım gücünü artırıcı yeni adımlar atılacağına işaret etti. Erdoğan açıklamasında "Temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz" dedi.