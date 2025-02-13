Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yeni desteği duyurdu. Işıkhan, hibe desteklerinin 720 bin liraya kadar yükseltildiğini belirtti.

13.02.2025 15:15  Güncelleme: 15:32
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe ve desteklerimizi yükseltiyoruz.

Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin TL'den 720 bin TL'ye,

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin TL'den 580 bin TL'ye,

Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin TL'den 435 bin TL'ye yükseltiyoruz.

Çalışma Bakanı Işıkhan: Kendi işini kurmak isteyenlere 720 bin lira hibe desteği verilecek
Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek

Ekonomi Türkiye, Vedat Işıkhan, Hibe Desteği, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Güven:
    bu kadar millet malını vermek helal mı KARDEŞİM benim malımı neden hibe ediyorsun kimin parasını hibe ediyorsun.haramdır haram 26 6 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    hibe alabilmek için içeri girip çıkmam mı gerekiyor 15 3 Yanıtla
  • Mesut null:
    Adam akıllı çalışan, üreten insanın şartlarını kolaylaştırın. Kimin parasını kime hibe ediyorsun ? Bu tarz insanların adına başkası iş yapar kullanır parayı bu ülkede. Üç kağıtçı doldu ortalık. 15 2 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu para ile artık sadece kepenk yaptırırsın 7 6 Yanıtla
  • Lokman Hekimoloji:
    devrimsel projem için ne kosgeb ne devlet yardım etmişti. inanmiyorum böyle hibe haberlerine 8 1 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    emeklilere sadaka yokmu 6 2 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    emmekli engellilere veriyorkarmi acaba hibe destegi 6 0 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    emeklilere zekat sadaka verin 50 sene bu memleketi geriye götüren bay emekliler yaşasın saray 2 0 Yanıtla
  • Halit Gon:
    küçük esnafmı bıraktınız 3.5 vampire ülkeyi teslim etiniz nerdeyse her 50 haneye birer sok 101 bim vesayre herşey satıyorlar ada zye hangi küçük esnaf dalga geçmeyin siz zam fırtınasını durdurun yeter denetleme sıfır 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ders olsun bakana sormak lazım 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek - Son Dakika
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