Çalışma Bakanı'ndan 2025 Asgari Ücret Açıklaması

Ekonomi

Asgari ücret 2025 zammı hesaplamaları, hız kazandı. Yılbaşı asgari ücret zam oranı 2025, Ocak ayına geri sayım sürerken gündemde yer alıyor. Yeni ve net asgari ücret 2025 Ocak zammı için hesaplamalar yoğunluk kazandı. Asgari ne kadar olacak sorusu ve zam oranı hesaplamaları, 2025 yılına ilerlerken vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni net ve brüt asgari ücret ne kadar olur sorusunun yanıtı, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri Aralık ayında yapılacak. Toplantıların ardından 2025 yeni brüt/net asgari ücret zammı ve tutarı da duyurulacak.

2024 asgari ücret oranı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca Temmuz ayında asgari ücrette ara zam yapılmadı. 8 milyon kişi şimdiden 2025 zamlı (brüt/net) asgari ücret açıklamalarına odaklandı.

"HERKES MUTABIK KALACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen 2025 asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.