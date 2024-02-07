Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Milyonlarca emeklinin talebi olan bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda müjdeli bir haber de veren Bakan Işıkhan, "Bu adımları atmaya hazırız" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN

NTV canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin taleplerini değerlendirdiklerini ve 5 bin TL ikramiye verdiklerini hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüp gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" diye konuştu.

"110 BİN VATANDAŞIMIZA 990 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI"

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları; "İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı. Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak."