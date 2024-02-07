Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi verdi. Bakan Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" dedi.

07.02.2024 10:25  Güncelleme: 11:07
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Milyonlarca emeklinin talebi olan bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda müjdeli bir haber de veren Bakan Işıkhan, "Bu adımları atmaya hazırız" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN

NTV canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin taleplerini değerlendirdiklerini ve 5 bin TL ikramiye verdiklerini hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüp gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" diye konuştu.

"110 BİN VATANDAŞIMIZA 990 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI"

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları; "İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı. Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak."

Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Erol MARASLI: 2023 temmuzda memura verilen 8000 TL seyyanen zammı emekliye vermeyip temmuz-ocak arası 48000 TL hak kaybına sebeb oldugnuz sonrada 5000 TL ikramiye verip agızlara 1 parmak bal çaldınız.bize ikramiye vermeyin hak ettiğimiz 8000 TL ve oransal zammımızı verin. 235 7 Yanıtla
  • Sezgin Avcı: SGK sistemindeki mağduriyetleri giderin yeter artık!!! 180 11 Yanıtla
  • Avdulkadir Kasapbasi: Sayın bakan biz bayram ikramisiyesi filan istemiyoruz siz kendiniz yaşayabilmesi için kimseye muhtaç olmadan en asgari tutarda emekli aylığı istiyoruz bizleri bayram ikramiyesi kurtarmaz en dusuk emekli aylığı alan arkadaşlar adına yazıyorum 175 8 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: Bayram ikramiyelerini 2100? yapın %5 artırdık dersiniz…! 154 16 Yanıtla
  • Sadık Direk: Çok değer veriyorsunuz belli seçimlerde aynı değeri vereceğiz size emin olun bayram ikramiyesine gelince en fazla vereceğiniz 2500 tl. milleti boşa ümitlendirmeyin 141 13 Yanıtla
  • ahmet kardıç: Bizi muhtaç olan gurup olmaktan çıkarın başka ihsan istemez. 123 6 Yanıtla
  • ALI YANIK: Yangın yeri :) 39 53 Yanıtla
  • Talip Konyali: EN AZ BİR MAAŞ OLMALI..BENCE...YA SİZCE 80 7 Yanıtla
  • vildan ünlüarıcı: 3600 ek gösterge ne oldu???? 43 43 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Kanunda açık yazıyor memura verilen zam emeklisinede verilir diye. hangi hakla 2023 temmuzda 8000 TL yı vermediniz 13 0
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Vedat Işıkhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız - Son Dakika


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