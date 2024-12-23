Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma günü yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.

23.12.2024 20:21  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için tarih verdi. Işıkhan, açıklamasında, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi.

TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ 29 BİN 853 OLARAK AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu açıklamıştı.

AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı ileri sürülürken; son aşamada AK Parti kulislerinde de rakam telaffuz edilmeye başlandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2025 yılı için asgari ücret 24 bin liradan az 25 bin liradan de fazla olmayacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

• Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

• Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

• Yüzde 30'lik zamda 22 bin 102 lira

• Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

• Yüzde 40'lik zam 23 bin 802 lira

• Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

• Yüzde 50'lik zamda 25 bin 503 lira

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Remzi Üstbaş:
    maksimum 22 bin TL hayırlı olsun 20 si kira kalanı soğan ekmek parası afiyet olsun ampülcüler 26 9 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    oyalama baska bisey degil rakam belli devlet belirlemistir işverene isciye Soran kim 31 1 Yanıtla
  • İsmail Öner:
    kendi maaşlarınız olunca aynı dakikada 21 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Yeni yıl yeni Türkiye adına umarım işçi kardeşlerimizi mutlu edecek bir rakam açıklanır hiç kimse darda kalmaz inşallah 10 4 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bize zam yapılmadan bütün etiketler değişmeye başladı Zam yapmanızın bir anlamı kalmadı 10 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Koskoca Suriye 12 günde düştü bunlar 3 kuruşu 1 aydır açıklıyamıyorlar.Sakız gibi uzattıkça uzatıyorlar. 10 1 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    2024 emekliler yılı idi,2025 te milletvekilleri yılı olsun 9 1 Yanıtla
  • GÖKHAN ARSLAN:
    sanki devlet cebinden ödüyor asgarî ücreti keşke Kendi maaşlarinizi belirlken bukadar dikkat etseniz emekliler aç bu arada. 7 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Oyun İçinde Yine Büyük Oyun Var Ama Yemezler Kibar Bakanım 5 2 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Tam bu halka goresiniz valla bak, tam hakettiği gibi. Yaninizdayiz destekciniziz. Kimki bu kabileyi öpüyor bayılıyorum. 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.