Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması sonuç raporunu yayımladı. Bakan Işıkhan'ın "17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş tespit ettik" sözleriyle duyurduğu rapora göre en fazla açık işi olan 3 meslek; makineci, konfeksiyon işçisi ve servis elemanı oldu.

12.07.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler ürettiklerini ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Sosyal medya platformu X'teki hesabından İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımlayan Bakan Işıkhan "17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş tespit ettik" dedi.

"17 BİN 181 İŞLETMEYLE İLETİŞEME GEÇTİK"

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde; "En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik."

LİSTENİN BAŞINDA KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ VAR

Bakan Işıkhan'ın yayımladığı rapora göre açık iş oranı en yüksek sektörler sırasıyla Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, İmalat ve Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor oldu.

EN ÇOK MAKİNECİ VE KONFEKSİYON İŞÇİSİ ARANIYOR

Rapora göre en fazla açık işi olan meslekler ise; makineci, konfeksiyon işçisi, servis elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, depo işçisi, gazaltı kaynakçısı, beden işçisi, ön muhasebeci ve metal işleri seri üretim tezgah işçisi oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik

Vedat Işıkhan, İŞKUR, Eğitim, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nejdet Aydemir: Asgari ücret le Kim geçinebilir. Rakam iyiyse tüm maışlar asgari ücret olsun Maışı haricinde de kimse hizmet almasın 4 0 Yanıtla
  • Said Demir: İşlerin hepsi asgari ücret ayarında e haliyle kimse bu maaşla geçinemiyor. Bunun yanındada hep insan gücü yorucu işler 17 bin ver canımı al hesabı. Yok öyle dünya. Hatta bazıları deneme süresi adı altında sigorta yapmıyor ve az maaş veriyor. Resmen sömürüyorlar insanları. Çok şey derdimde kimin umrundaki. 1 0 Yanıtla

11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement