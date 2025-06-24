600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu

600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, işçi sendikaları ile hükümet arasında yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı. Bakan Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini açıkladı.

TÜHİS'İN İLK TEKLİFİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk resmi görüşmede, kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk zam teklifini sundu.

Buna göre:

2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 16,

ikinci 6 ayı için yüzde 8,

2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 7,

ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerildi.

İşçi tarafı, bu teklifi hem ücret artışı hem de sosyal haklar bakımından yetersiz ve gerçeklikten uzak bularak reddetti.

İŞÇİLER NE İSTİYOR

İşçi kesimi, 2025 yılı için günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını, ardından ise ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 25, diğer dönemler içinse ayrıca yüzde 10 refah payı talep ediyor.

SÖZLEŞME SADECE KAMU İŞÇİSİNİ ETKİLEMİYOR

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurların toplu sözleşme görüşmelerinden özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de bu sürecin bir parçası.