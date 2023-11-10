Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesi yarından itibaren yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemeleri, 11 kasım itibarıyla hesaplara yatıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur 14 Kasım'da yapılacak.

HESAPLARA YARIN YATMAYA BAŞLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak.

İŞTE TARİHLER

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2023'te gerçekleşen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."