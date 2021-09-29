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Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü - Son Dakika

Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü

29.09.2021 11:07
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü, System.String[]

Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibarıyla kalkan av yasağının ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı.

Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibarıyla kalkan av yasağının ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı. Denizlerin prensi olarak bilinen ve 140 lira bandında satılan lüferin kilosu 100 liraya düştü.

Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık sektörü müsilaj nedeniyle zor günler geçirmişti. 1 Eylül itibarıyla denizlerde kalkan av yasağının ardından yavaş yavaş hareketlenme başladı. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tezgahlarda bolca yerini almaya başladı. 140 lira bandında satılan lüferin kilosu 100 liraya kadar düştü.

20 yıllık balıkçı Hasan Doğuş Tunç, "Yaklaşık bir haftadan bu yana lüferde bir bollaşma söz konusu oldu. Son iki günden beri bu durum fiyatlara da yansıdı. 140 lira bandında satılan balığın fiyatları bugün 100 liraya kadar düştü. Genel olarak tezgahlarda bir bolluk yaşıyoruz. Lüfer ve diğer balıklarda olsun sorun yok. Biraz palamutta bir sıkıntı var ama o da yok değil. Sadece fiyatı biraz yüksek. 3-4 gün içerisinde önümüzde sert bir hava var. Hava kaldıktan sonra eğer bol çıkmaya devam ederse balığın fiyatı 100 liradan da aşağı, yani 70- 80 liraları görebilir" dedi.

"Bu balıklar müsilajın içerisine girmez"

38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, müsilaj nedeniyle uzun süredir balık tüketmekten çekinen vatandaşların gönül rahatlığıyla balık yiyebileceklerini söyleyerek, "Palamut az, inşallah lüfer bu sene bol olacak. Sardalya balığımız çıkmaya devam ediyor. 60 liradan 30 liraya düştü. Tezgahlar bollaşacak, yalnız palamuttan ümidimiz kesik. Bu sene lüfer olacak çok. Çeşitlerde istavrit, sardalya ve hamside bollaşma var. İnşallah millet ağız tadıyla balık yiyecek. Müsilajı bırakın artık. Balık müsilajın içerisine girmez. Bunlar su üstü balığı. Müsilaj kıyıda olur. Bunun içine sardalya, uskumru, istavrit, hamsi, palamut, lüfer girmez. Bunlar su üstü balığı" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü
Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü

Çanakkale, Müsilaj, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çanakkale'de lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü - Son Dakika
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