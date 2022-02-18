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Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı - Son Dakika

Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı

18.02.2022 10:20
Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı

Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı.

Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

Çanakkale'de ise Ocak ayında 675 konut satıldığı bildirildi. - ÇANAKKALE

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Çanakkale, İstanbul, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Ocak ayında 675 konut satıldı - Son Dakika
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