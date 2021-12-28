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Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı: Açmayın dedik - Son Dakika

Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı: Açmayın dedik

28.12.2021 10:12

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik Tesisleri'ndeki tanıtımına katılan bir muhabir, otomobilin detaylarını canlı yayında anlattığı sırada bagajı açınca görevliden azar işitti. TOGG'un bagajını açarak içini gösterdiği sırada tepkiyle karşılaşan muhabire, görevli "Açmayın dedik" sözleriyle çıkıştı.

TOGG'un ( Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan muhabirin başından geçen olay özellikle sosyal medyada gündem oldu.

YAYINA DAMGA VURAN TEPKİ

Otomobilin detaylarını yayın sırasında bir bir anlatan muhabir, sıra TOGG'un bagajına geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Bagajı açarak içini göstermek isteyen muhabir, görevlinin yayına damga vuran tepkisiyle karşılaştı.

"AÇMAYIN DİYORUM AMA"

Bagajı açtığı sırada muhabirin yanına koşan görevlinin, "Açmayın dedik", "Açmayın diyorum ama" sözleri yayını izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayın sırasında yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, videoyu paylaşan çok sayıda kişi yorum üstüne yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları;

- Milyar dolarlık yatırım yapıyorsun arabanın başına çoban koysaydın öyle muamele yapmazdı.

- Daha çok merak ettirdi şimdi bagajda ne olabilir ki?

- Bagaj Türk kuralları ile açılmıyor sanırım. bir sıkıntı var, ne tepkisi bu anlamadım!

- Talihsiz bir zat. bu arabadan alırsak biz de mi açamayacağız şimdi bagajı?

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Otomobil, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı: Açmayın dedik - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı: Açmayın dedik - Son Dakika
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