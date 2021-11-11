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Cari denge 1,65 milyar dolar fazla verdi - Son Dakika

Cari denge 1,65 milyar dolar fazla verdi

11.11.2021 10:15
Cari denge 1,65 milyar dolar fazla verdi

Bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.

Bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaşacak. Buna göre, bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18.444 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 3 milyar 270 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 5 milyar 581 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 428 milyon dolar artarak 2 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 509 milyon dolar artarak 1 milyar 37 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 159 milyon dolar azalarak 38 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 219 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 62 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 26 milyon dolar ve 2 milyar 250 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 408 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 760 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 392 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 765 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 373 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 745 milyon dolar ve 131 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 540 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 589 milyon dolar net artış gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cari denge 1,65 milyar dolar fazla verdi - Son Dakika Ekonomi


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