Cari denge 5,55 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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Cari denge 5,55 milyar dolar açık verdi

16.05.2022 10:12
Cari denge 5,55 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2 milyar 480 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 472 milyon dolar artarak 2 milyar 329 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 708 milyon dolar artarak 1 milyar 450 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 27 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 144 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 296 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 3 milyar 51 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 744 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 758 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 178 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 315 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 506 milyon dolar net azalış gözlendi. - İSTANBUL

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Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi TCMB'den sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımı TCMB'den sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımı Bu hafta ocak söndüren kripto paralar! Bu hafta ocak söndüren kripto paralar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, TCMB, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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