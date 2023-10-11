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Cari denge ağustosta 619 milyon dolar açık verdi - Son Dakika

Cari denge ağustosta 619 milyon dolar açık verdi

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:23

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, temmuzda 5.4 milyar dolar açık veren cari denge, ağustotsta 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 149 milyon dolar fazla verdi.

Haziranda Ekim 2021'den bu yana ilk kez fazla veren cari denge, temmuz da ise 5 milyar 466 milyon dolar açık vermişti. Cari denge ağustosta ise 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 149 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 7.1 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 104 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 749 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon dolar net giriş kaydetti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

FİNANS HESABI

Portföy yatırımları 880 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon dolar net artış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 20 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 294 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon dolar ve 679 milyondolar net geri ödeme gerçekleştirdi. esmi rezervlerde bu ay 5 milyar 134 milyon dolar net artış oldu.

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari denge ağustosta 619 milyon dolar açık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cari denge ağustosta 619 milyon dolar açık verdi - Son Dakika
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