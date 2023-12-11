 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cari denge ekimde de fazla verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cari denge ekimde de fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde 1,88 milyar dolar fazla veren cari denge, ekimde de 186 milyon dolar fazla verdi.

11.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 11:00
Abone Ol

Türkiye ekonomisi bu yıl üçüncü kez cari fazla verdi. Haziran 2021'den sonra ilk kez 2023 haziranda fazla veren cari denge, temmuzda 5.4 milyar dolar, ağustosta ise 619 milyon dolar açık vermişti. Eylül de ise 1.8 milyar dolar ile son 2 yılın en büyük fazlasını veren cari denge ekim ayında da 186 milyon dolarlık cari fazla kaydetti. Ekimde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4.8 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 35 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 1 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon dolar net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 689 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 247 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 287 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 247 milyon dolar net artış oldu.

Cari denge ekimde de fazla verdi
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ondan kapı kapı gezip para arıyoruz iyiki arşiv denen bir şey var ve hiç bir şeyi unutmuyor :) Yanıtla 18 7

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari denge ekimde de fazla verdi - Son Dakika


12:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyon tek hane olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyon tek hane olacak
11:57
Nagihan Karadere, yarışma öncesi Survivor kınası düzenleyip kurtlarını döktü Nagihan Karadere, yarışma öncesi Survivor kınası düzenleyip kurtlarını döktü
11:45
Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı
11:42
Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı
11:35
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı
11:35
Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu
11:21
Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11
Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı

Son Dakika
12:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyon tek hane olacak
11:57 Nagihan Karadere, yarışma öncesi Survivor kınası düzenleyip kurtlarını döktü
11:45 Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı
11:42 Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı
11:35 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı
11:35 Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu
11:21 Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11 Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı
11:09 Dolar 29 liradan işlem görüyor
11:05 Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2023 13:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Cari denge ekimde de fazla verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement