Cari denge ekimde de fazla verdi

Türkiye ekonomisi bu yıl üçüncü kez cari fazla verdi. Haziran 2021'den sonra ilk kez 2023 haziranda fazla veren cari denge, temmuzda 5.4 milyar dolar, ağustosta ise 619 milyon dolar açık vermişti. Eylül de ise 1.8 milyar dolar ile son 2 yılın en büyük fazlasını veren cari denge ekim ayında da 186 milyon dolarlık cari fazla kaydetti. Ekimde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4.8 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 35 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 1 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon dolar net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 689 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 247 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 287 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 247 milyon dolar net artış oldu.