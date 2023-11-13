Cari denge eylülde 1.8 milyar dolar fazla verdi

Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla verdi. Haziran 2021'den sonra ilk kez 2023 haziranda fazla veren cari denge, temmuzda 5.4 milyar dolar, ağustosta ise 619 milyon dolar açık vermişti. Cari denge eylül ayında 1.8 milyar dolar fazla vererek rekor kırdı. Bu rakam son 2 yılın en büyük fazlası oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.1 milyar dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 3.6 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.6 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon dolar net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolaı olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1.01 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.4 milyar dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.2 milyar dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 7.6 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 252 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve genel hükümet sırasıyla 1.6 milyar dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 7.6 milyar dolar net artış oldu.