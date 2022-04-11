Cari denge Şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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Cari denge Şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi

11.04.2022 10:07
Cari denge Şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 551 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 476 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 218 milyon dolar net azalış gözlendi. - İSTANBUL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Altın, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cari denge Şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi - Son Dakika


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