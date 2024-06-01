İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar - Son Dakika
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Ekonomi

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

Türkiye'de 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara ''Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?'' sorusu soruldu. Vatandaşların yüzde 65,3'ü ''ekonomi ve hayat pahalılığı'' yanıtını verirken ''Hangi parti çözer?'' sorusuna çarpıcı bir yanıt geldi. Ankete katılanların yüzde 30,9'u soruya ''Hiçbiri'' yanıtını verdi. ''Hiçbiri'' cevabından sonraki sıralamada ise AK Parti yüzde 22,4, CHP ise yüzde 20,8'de kaldı.

01.06.2024 18:30
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ASAL Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle çarpıcı bir ankete imza attı. Vatandaşlar, " Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna yüzde 65,3 ile "Ekonomi ve hayat pahalılığı" derken "Hangi parti çözer?" sorusuna da yüzde 30,9 ile "Hiçbiri" yanıtını verdi.

ASAL Araştırma, 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yaptığı ankette vatandaşlara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti.

"EKONOMİ, ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI" EN ÖNEMLİ SORUN

Ankete katılanların yüzde 65,3'ü soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bu soruyu ise yüzde 6,0 ile "Mülteciler" yanıtı takip etti. Öte yandan "Adalet" yanıtı ise yüzde 4,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Çarpıcı ankette ilk soruya verilen yanıt şaşırtmadı ancak ikinci sorunun cevabı bir hayli manidar: Ekonomiyi hangi parti düzeltir?


İşte anketteki soruya yanıt verenlerin sıralaması:

  • Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 65,3
  • Mülteciler: Yüzde 6
  • Adalet: Yüzde 4,7
  • İşsizlik: Yüzde 4,3
  • Eğitim: Yüzde 4
  • Güvenlik: Yüzde 3,6
  • Deprem: Yüzde 1,2
  • Kürt Sorunu: Yüzde 1
  • Diğer: Yüzde 4,5
  • Sorun yok: Yüzde 2,4
  • Fikrim yok: Yüzde 3

"SORUNU ÇÖZECEK PARTİ" SIRALAMASINDA İLK SIRADA "HİÇBİRİ" VAR

Vatandaşlar, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusuna ise yüzde 30,9 ile "Hiçbiri" yanıtını verdi. "Hiçbiri" yanıtını ise sırasıyla yüzde 22,4 ile AK Parti ve yüzde 20,8 ile CHP yanıtları takip etti.

Çarpıcı ankette ilk soruya verilen yanıt şaşırtmadı ancak ikinci sorunun cevabı bir hayli manidar: Ekonomiyi hangi parti düzeltir?


İşte anketteki soruya yanıt verenlerin sıralaması:

  • Hiçbiri: Yüzde 30,9
  • AK Parti: Yüzde 22,4
  • CHP: Yüzde 20,8
  • MHP: Yüzde 4
  • DEM Parti: Yüzde 2,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
  • Zafer Partisi: Yüzde 2,1
  • İYİ Parti: Yüzde 1,9
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,6
  • Diğer: Yüzde 1,2
  • Cevap yok: Yüzde 10,7
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar - Son Dakika

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