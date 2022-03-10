CarrefourSA, Türkiye'nin üreten kadınlarına desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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CarrefourSA, Türkiye'nin üreten kadınlarına desteğini sürdürüyor

10.03.2022 00:57
CarrefourSA, Türkiye'nin üreten kadınlarına desteğini sürdürüyor

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Üreticiler"le bir araya geldi.

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Üreticiler"le bir araya geldi. Etkinlikte kadın üreticilere plaket veren Carrefoursa CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Kadın emeğinin, kadının istihdama katkısının ne demek olduğunu en iyi bilen şirketlerden biriyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yeni projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkanı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstinye Hiper'de "Kadın Üreticiler" ile bir araya geldi. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, bu yıl Kadın Üreticiler Etkinliği'ne katılan markaların yöneticilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinliğin kahramanı olan üretici kadınlarla yürüttükleri iş birliğinden ne kadar büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kartallıoğlu, "Kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, dünya ekonomisinin de iyileştirilmesi için atılması gereken kritik bir adım. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumların gelişiminde anahtar rol oynuyor. Bu noktada kadın - erkek dağılım dengesinin şirketimize kattığı değerin farkında olarak, kadın istihdamını artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Toplam 10.400 çalışanımızın yüzde 37'si, mevcut yöneticilerimizin de yüzde 26'sı kadın" dedi.

İşini doğru yapan ve kadınları destekleyen bir şirket olarak sosyal projelere de destek verdiklerini açıklayan Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeniden Biz" platformu ile iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınları destekliyoruz. Platformda, kadın çalışanlara eğitim programları sunuyor, kariyerlerinde yükselme fırsatı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, 'Yönetici Eğitimi Programı'yla, mağazalarda ve genel müdürlükte kariyer fırsatları da sunuyoruz. CarrefourSA olarak, yalnızca kendi çalışanlarımız için değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınları da destekliyoruz; emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz. Ticarete atılarak kendi başarı hikayelerini yazmak isteyen girişimcileri ise 'Bayilik' sistemiyle destekliyoruz. 2021 yıl sonu itibarıyla yatırımcısı ve yöneticisi kadın olan 13 tane bayimiz var. Kadın çalışanlarımızla, kadın üreticilerimizle ve kadın bayilerimizle yürüttüğümüz projeler ödüllerle taçlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kadın Dostu Markalar ödül töreninden iki ödülle döndük. Özellikle "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" ve "Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi" kategorilerinde ödül aldığımız için çok mutluyuz. Biz kadın emeğinin, kadının istihdama katkısının ne demek olduğunu en iyi bilen şirketlerden biriyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yeni projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkanı sağlamaya devam edeceğiz."

Yerel markaların özel ürünleri

Yerli üreticileri destekleyerek reyonlarında doğru ürünlere yer veren CarrefourSA, iki yıldır devam eden pandemi döneminde bu ürünlerin tedarikini kesmeden müşterileriyle buluşturmaya devam etti; kadın üreticilerin yayında olmayı sürdürdü.

Bu süreçte CarrefourSA, Pales'in süt ürünlerini, Antre Gourmet'in peynir çeşitlerini, Ezgi Gıda'nın yöresel ürünlerini, Beta Gıda'nın çaylarını, Mimi Tarım'ın yenilebilir çiçeklerini, Dicleli Gıda'nın mantılarını, ForFarming'in nane, fesleğen gibi yeşil yapraklı ürünlerini, Tipi'nin süt ve peynir ürünlerini, Midterra'nın atıştırmalıklarını, Mayi'nin tuzlarını ve Heybeli'nin heybelerini müşterilerinin beğenisine sundu ve sunmaya devam ediyor.

Markaların yanı sıra, CarrefourSA'nın alım yaptığı diğer kurumlar arasında Bursa Yenişehir Yolören Kalkınma Kooperatifi, ShopSA, Norm Tarım, Baysarı Tarım Ürünleri ve Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yer alıyor. - İSTANBUL

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Dünya Kadınlar Günü, CarrefourSA, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA, Türkiye'nin üreten kadınlarına desteğini sürdürüyor - Son Dakika


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