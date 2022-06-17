Casper, operasyonel iş yeri süreçlerine dijital hizmet çözümleri sunuyor

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, hastaneler, bankalar kafe ve restoranlar gibi iş yönetim süreci yoğun olan sektörler için geliştirdiği hizmet çözümleriyle iş takibinde kolaylık sağlamayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, rutin iş operasyonlarına dahil etmek üzere teknolojik uyum fırsatları arayan sektör sayısı artıyor. Hayatın her alanı dijitalleşirken, işletmeler çalışma alışkanlıklarına teknolojik yardımcılar arıyor.

Teknoloji dünyası farklı sorunlara yeni çözümler üretmek için rekabet ediyor. Kafe restoran gibi küçük ve orta büyüklükte olan işletmelerin yanı sıra hastane, banka gibi kurumsallaşmış büyük şirketleri içinde barındıran hizmet sektörleri de çalışma hayatının teknolojiyle entegrasyonundan etkileniyor. İş hayatında beklenmedik anlarda oluşabilen sorunlara yanıt verme ihtiyacı mobil olmayı gerektirirken, iş takibinin doğru ve verimli bir şekilde yapılması da hem çalışanlar hem işverenler için önemini koruyor. Oluşan dijital altyapı ihtiyacını yüksek performanslı ürünleriyle karşılamayı amaçlayan Casper da Türkiye'nin dijital dönüşümüne desteğini farklı işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği kurumsal çözümlerle sağlıyor.

İş takibinin hayati olduğu sağlık sektöründe, dijital asistanlar ön plana çıkıyor. Sağlık çalışanları hastanelerde tedavi gören hastaların tüm verilerine tabletler ve akıllı telefonlar yoluyla ulaşabilirken yeni veri girişi de yapabiliyor. Bu teknolojik uyum hasta verilerinin sorunsuz kaydını ve takibini sağlıyor. Bankacılık sektöründe de sıcak satış yapmak üzere saha görevinde olan banka personelinin ihtiyacı başta olmak üzere gişe personelinden satış birimine kadar iletişimi ve iş takibini kolaylaştıran tablet ve bilgisayarlar da artık sektörün vazgeçilmezi olarak görülüyor. Müşterileri yoğun kafe ve restoranlarda ise dijital çözümler, bu işletmelerin misafirlerine hizmet sağlarken iş operasyonlarının aksamaması konusunda destek sağlıyor.

Her sektörün ihtiyacına uygun çözümler

Hızlı servis ağı, sınırsız konfigürasyon seçeneği ve kolay entegre sistemleri ile Casper farklı sektörlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü ve yerli teknolojik çözümlerini sunuyor. İş hayatında faaliyetlerin devamlılığı için gerekli olan dijital altyapı ve çözümlere sahip Casper, laptop, tablet, masaüstü bilgisayar ve sunucu gibi ürünleriyle farklı sektörlerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. Sağlık sektöründen bankacılığa, kafe ve restoranları kapsayan hizmet sektörüne kadar operasyonel ihtiyaçlar için hizmet çözümleri geliştiren Casper, işletmelere verimliliğini artırarak iş takip yükünü azaltma imkanı sağlıyor.

VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamına sahip Casper'ın kurumsal ürünlerine "https://www.casper.com.tr/kurumsal-cozumler" adresinden ulaşılabiliyor.