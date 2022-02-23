Casper, Tech Brands Turkey ödüllerinde birinci oldu - Son Dakika

Casper, Tech Brands Turkey ödüllerinde üst üste 3. kez "Bilgisayar Sektörü" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey ödülleri sahiplerini buldu.

Tech Brands Turkey'in 2021 yılı "Bilgisayar Sektörü" kategorisinin birincilik ödülünü bu yıl da kazanan Casper, bu ödüle üst üste üçüncü kez sahip oldu.

Pazarlamasyon ve bağımsız araştırma kuruluşu NielsenIQ Türkiye iş birliği ile düzenlenen Tech Brands Turkey, Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan rapor sonucunda belirleniyor.

Akaryakıttan bilgisayara, hava yolundan sağlık alanına kadar 40 farklı kategoride marka tüketici algısının ölçümlendiği araştırmada ödüllendirilen teknolojik markalar, herhangi bir başvuru olmadan halk jürisi ile seçiliyor.

Nielsen Türkiye'nin kontrolünde aralık ayında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grubundan 1.000 kişi ile online anket yöntemi kullanıldı. Ankete katılanların erkek-kadın oranı aynı iken, yaş ortalaması 37 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tüketiciler tarafından bilgisayar alanında lider marka olarak görülmek ve bunun üst üste üçüncü kez kanıtlanması paha biçilemez bir mutluluk veriyor. Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticisi olarak sektördeki lider marka konumumuzu korumaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknoloji severlere ihtiyaç duydukları cihazları her zaman iyi kalite ve fiyatla sunacağımıza ve tüketici dostu marka olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde bayrak taşıyıcılığına devam edeceğimize inanıyoruz."