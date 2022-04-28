Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

28.04.2022 15:24
Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

Van'ın Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yapılan "Çatakta Yetişen Şifa" projesi çerçevesinde adaçayı ve kekik fidesi dağıtımı yapıldı.

Van'ın Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yapılan "Çatakta Yetişen Şifa" projesi çerçevesinde adaçayı ve kekik fidesi dağıtımı yapıldı.

Törene Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, kurum personelleri ile üreticiler katıldı. Törende konuşan Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Çatak ilçesi ve mahallelerinde ekilmek üzere 7 çiftçimize 7 dönüm olacak şeklinde Tarım ve Orman Bakanlığımızca yüzde 75 hibe destekli, 30 bin adet adaçayı ve kekik bitki fidesini teslim ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve personelleri, ilçemizdeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Çatak'ın doğası, havası ve suyu çok güzel, inanıyorum ki çiftçilerimizin de çabaları ile ileriki dönemlerde ilçemizde markalaşan bal ve ceviz gibi yetiştirdiğimiz adaçayı ve kekik de markalaşacak, önemli bir pazar alanı oluşacaktır. Dağıttığımız fideler ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - VAN

Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı
Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı
Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

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Hisarcık, Çatak, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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