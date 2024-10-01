ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı

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ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Çiftçilere yapılacak olan ödemeler, çay üreticilerinin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.

01.10.2024 10:05  Güncelleme: 10:18
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Doğu Karadeniz bölgesindeki yaş çay üreticilerinin merakla beklediği açıklama ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödemelerine başlandığı bildirildi. Söz konusu ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.

YAŞ ÇAY KİLOGRAM ÜCRETİ 19 TL

ÇAYKUR'dan Mayıs ayında yapılan açıklamada, 2024 yılı için yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği duyurulmuştu. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerin eline kilogram başına 19 lira geçeceği aktarılmıştı.

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Çaykur, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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