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ÇAYKUR yeni ürünü Keyif Çayı'nı satışa sundu - Son Dakika

ÇAYKUR yeni ürünü Keyif Çayı'nı satışa sundu

17.02.2022 12:55
ÇAYKUR yeni ürünü Keyif Çayı'nı satışa sundu

ÇAYKUR'un ürettiği "Keyif Çayı" tüketicilerin beğenisine sunuldu.

ÇAYKUR'un ürettiği "Keyif Çayı" tüketicilerin beğenisine sunuldu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yurt içi ve dışında pazar payını artırarak ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam ettiği belirtildi.

Çay çeşitlerini her geçen gün artıran ÇAYKUR ürün gamına eklediği Keyif Çayı'nın tüketicilerin beğenisini kazandığı aktarılan açıklamada, çay tiryakilerinin tercih ettiği çay çeşidinin, ÇAYKUR'un satış mağazalarının yanı sıra ülke genelinde en özel satış noktalarında yerini aldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, çay çeşitliliğini artırmak için Ar-Ge çalışması yürüttüklerine dikkati çekti.

Karadeniz'in bereketli topraklarının ve doğasının eşsiz mucizesi olan çay yapraklarının günün her anına eşlik ettiğini belirten Alim, şunları kaydetti:

"Bu amaçla farklı damak tatlarına uygun çay çeşitliliğimizi genişletiyoruz. 110 çeşit çayımız mağazalarımızda yerini aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde Mezopotamya, GAP, Diyarbakır ekstra gibi çaylarımız bu yöremizin damak tadına uygun çaylar. Yine yeşil çay çeşitlerinden maça çayı, detox, maça latte, hediyelik gurme çay ve yeni çıkardığımız Farabi, Ayasofya gibi çaylar da tüketicilerimizin beğenisini kazandı. Tüketicilerimizin damak tadına uygun en doğal ve sağlıklı çayları üretmeye devam edeceğiz."

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Togo Cumhuriyeti, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR yeni ürünü Keyif Çayı'nı satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ÇAYKUR yeni ürünü Keyif Çayı'nı satışa sundu - Son Dakika
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