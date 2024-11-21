Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

Ekonomi

Bazı madeni paralar, üzerinde yer alan kendine has özellikler ve hatalı basımları nedeniyle koleksiyonerler için oldukça değerli bir hale gelebiliyor. Bu madeni paralara sahip olanlar da oldukça yüksek miktarlarda gelir elde edebiliyor.

MECKLENBURG-VORPOMMERN TEMALI 2 EURO

Almanya'da bu sene basılan Mecklenburg-Vorpommern temalı 2 Euro hatıra parası, internetteki ilan sitelerinde 18 bin Euro'ya (653 Bin 928 TL) kadar alıcı bulabiliyor.

HAMBURG-ELBPHİLHARMONİE TEMALI 2 EURO

Hatalı basımı nedeniyle Hamburg-Elbphilharmonie temalı 2 Euro da 2 bin 500 Euro'ya kadar kazanç sağlayabiliyor.

"ZAİNENDEN" HATALI BASIMLARI

Tam yuvarlak olmayan ve "Zainenden" ismi verilen hatalı basım madeni paralarada koleksiyoncular 100 Euro'ya kadar değer biçebiliyor.

2019 YILINA AİT 5 CENT PARASI

2019 yılında dış kenarında bulunan yivin üstüne basılmış 5 Cent'ler ise 100 Euro'ya kadar alıcı bulabiliyor.

"SPİEGELEİ" HATALI BASIMLARI

"Spiegelei" ismi verilen ve iç kısmı dış halkasından daha yüksek olan 2 Euro'luk madeni paralar da hatalı basımları sebebiyle büyük talep görüyor.